Zeytinburnu'nda kan donduran olay! Hastane bahçesinde silahlı saldırı

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinin bahçesine gelen motosikletli iki şüpheli, takip ettikleri husumetlilerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu'nda yakalandı.

Zeytinburnu'nda kan donduran olay! Hastane bahçesinde silahlı saldırı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

Zeytinburnu’nda hastane bahçesinde silahlı saldırı: 2 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesine motosiklet ile gelen 2 şüpheli, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiye silahlı saldırı düzenledi.

Şüpheliler ateş açtıktan sonra geldikleri motosiklet ile kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken saldırının ardından kaçan şüpheliler Beyoğlu'nda yakalandı.

