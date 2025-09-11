Fenomen Tolunay Ören’e yasa dışı şans oyunu reklamından hapis istemi

PODCAST CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören hakkında, yasa dışı şans oyunlarına ait reklam içeriklerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak tanıtım yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer alırken, Ören'in ise "şüpheli" olarak gösterildi. Savcılık, fenomenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

TAKİPÇİLERİNİ TEŞVİK ETMİŞ

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'e yönelik yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Tolunay Ören ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

YASA DIŞI KAZANÇ

Hazırlanan iddianamede, Tolunay Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak yasa dışı şans oyununun reklamını yaptığı, siteye ait promosyon kodu veren bağlantı ile takipçilerini oyun oynamaları için teşvik ettiği aktarıldı. Ayrıca, söz konusu site uygulamasında kullanıcıların belirli bir miktar karşılığında kasa açılımı adı altında oyun oynayarak oyun içi kozmetik ürünü olan skin veya item olarak adlandırılan eşyaya sahip oldukları, bu skin veya itemlerin maddi değerinin olduğu, oyun içerisinde yatırılan miktarın çok altında veyahut çok üstünde bir maddi değere sahip skin ve itemleri kazanabildikleri ve bu skin ve itemleri nakde çevirerek şansa dayalı bir şekilde haksız kazanç elde edildiği anlatıldı.

''BU PAYLAŞIMLARIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM''

Şüpheli Tolunay Ören'in ifadesine de yer verilen iddianamede, aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyerek, ''Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım. Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Tolunay Ören'in 'yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

