İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü

"SAHTE BAYRAK" OPERASYONU Saldırganın radikal terör örgütüne bağlı "Yalnız Kurt" denilen militanlardan olup olmadığı araştırılırken ortaya çıkan detaylar perde arkasında organize bir yapının olduğunu işaret ediyor. Nitekim konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, " Saldırı her yönüyle bir 'sahte bayrak' istihbarat operasyonuna benziyor. İstihbarat dilinde 'sahte bayrak' operasyonu, gerçek faillerin gizlendiği eylemler için kullanılıyor. Yani operasyonda bir 'kukla' ve onu oynatan bir 'kuklacı' var." ifadeleriyle kanlı saldırının arkasındaki faillerin kim olabileceğini yazdı.

İzmir Balçova'da iki polisi şehit eden 16 yaşındaki E.B.'nin yakalanmasının ardından 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna ise, "CIA/MOSSAD'ın kontrolündeki malum taşeron terör örgütüyle Türkiye'ye mesaj vermek istedikleri kuvvetle muhtemel." diyerek hain saldırının arkasında ABD ve siyonist terör devletinin kontrolündeki terör örgütü DEAŞ olduğunu ifade etti.



Şener, 10 Eylül tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:



İzmir'de saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin DEAŞ terör örgütüne ait paylaşımları ve attığı slogan, silah kullanma şekli, yüzündeki maske, üzerindeki hücum yeleği, vurulduktan sonra üzerindeki ses bombasını atması, bilgisayardan etkilenerek kalkıştığı bireysel bir saldırı olmadığını gösteriyor. Bilgisayar içeriklerinden etkilenen kişinin silahı bu derece etkili kullanması elbette normal değil. E.B.'nin saldırı için özel eğitildiği akla geliyor.



Nitekim, olayın ardından irtibatta olduğu İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi'nin gözaltına alınması bu konuda bir fikir veriyor.

Ayrıca Ankara'da 2, Şanlıurfa'da 1 kişi olmak üzere 5'i yabancı uyruklu toplam 27 kişinin gözaltına alınması, bu saldırının arkasındaki ağın görünenden daha geniş olabileceği hakkında görüşleri destekliyor. Peki bu şebekenin ucu nereye çıkar?

Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı Milli İstihbarat Akademisi'nin (MİA) ağustos ayında yayımladığı '12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler' başlıklı raporu bu konuda uyarılar içeriyordu.

Soykırımcı Siyonist İsrail'in İran'ı hedef almasından sonra ABD'nin de katıldığı bombardımanla destek verdiği '12 Gün Savaşı' olarak adlandırılan saldırının arkasındaki istihbarat aklını inceleyen raporda, İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın rolü de ortaya konuyordu.