İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü

İzmir Balçova'da iki polisi şehit eden 16 yaşındaki E.B.'nin yakalanmasının ardından 27 şüpheli gözaltına alındı.
2 polisi şehit eden silahlı saldırgan böyle yakalandı!
"SAHTE BAYRAK" OPERASYONU
Saldırganın radikal terör örgütüne bağlı "Yalnız Kurt" denilen militanlardan olup olmadığı araştırılırken ortaya çıkan detaylar perde arkasında organize bir yapının olduğunu işaret ediyor. Nitekim konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Saldırı her yönüyle bir 'sahte bayrak' istihbarat operasyonuna benziyor. İstihbarat dilinde 'sahte bayrak' operasyonu, gerçek faillerin gizlendiği eylemler için kullanılıyor. Yani operasyonda bir 'kukla' ve onu oynatan bir 'kuklacı' var." ifadeleriyle kanlı saldırının arkasındaki faillerin kim olabileceğini yazdı.
SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?
Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna ise, "CIA/MOSSAD'ın kontrolündeki malum taşeron terör örgütüyle Türkiye'ye mesaj vermek istedikleri kuvvetle muhtemel." diyerek hain saldırının arkasında ABD ve siyonist terör devletinin kontrolündeki terör örgütü DEAŞ olduğunu ifade etti.
Şener, 10 Eylül tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:
İzmir'de saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin DEAŞ terör örgütüne ait paylaşımları ve attığı slogan, silah kullanma şekli, yüzündeki maske, üzerindeki hücum yeleği, vurulduktan sonra üzerindeki ses bombasını atması, bilgisayardan etkilenerek kalkıştığı bireysel bir saldırı olmadığını gösteriyor. Bilgisayar içeriklerinden etkilenen kişinin silahı bu derece etkili kullanması elbette normal değil. E.B.'nin saldırı için özel eğitildiği akla geliyor.
MİT AKADEMİ'NİN RAPORU
Nitekim, olayın ardından irtibatta olduğu İran vatandaşı Khaleg Nooriborojerdi'nin gözaltına alınması bu konuda bir fikir veriyor.
Ayrıca Ankara'da 2, Şanlıurfa'da 1 kişi olmak üzere 5'i yabancı uyruklu toplam 27 kişinin gözaltına alınması, bu saldırının arkasındaki ağın görünenden daha geniş olabileceği hakkında görüşleri destekliyor. Peki bu şebekenin ucu nereye çıkar?
Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı Milli İstihbarat Akademisi'nin (MİA) ağustos ayında yayımladığı '12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler' başlıklı raporu bu konuda uyarılar içeriyordu.
Soykırımcı Siyonist İsrail'in İran'ı hedef almasından sonra ABD'nin de katıldığı bombardımanla destek verdiği '12 Gün Savaşı' olarak adlandırılan saldırının arkasındaki istihbarat aklını inceleyen raporda, İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'ın rolü de ortaya konuyordu.
MOSSAD 250 DOLARA ELEMAN BULUYOR
İsrail'in suikast, sabotaj dahil İran'a yaptığı her saldırıda MOSSAD'ın bu ülkedeki istihbarat ağının büyük rol oynadığını örnekleriyle anlatan raporda şu tespitlerde bulunulmuştu:
"İsrail ile İran arasındaki 12 günlük savaş boyunca İsrail-ABD ikilisinin İran'a vurduğu ağır darbelerin arkasında, en az savaş teknolojileri kadar başarılı istihbarat faktörü de yatmaktadır. İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın uzunca bir süredir İran içinde iyi organize olmuş unsurlarının bulunduğu bilinmektedir. Sosyal ve ekonomik sorunlar, İsrail'in ülke içindeki nüfuz ağı kurmasını ciddi biçimde kolaylaştırmış olmalıdır. Nitekim İsrail için çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan bazı zanlıların aylık 250 dolar aldıkları İran basınında yer almıştır. Öte yandan 2009 yılındaki toplumsal rahatsızlıklar ya da Mehsa Emini olayı gibi hadiseler de kritik toplumsal kesimlerin yönetime yabancılaşmasına yol açmıştır ki, bu da yabancı istihbarat örgütlerinin eleman devşirmesinde etkili bir faktör olmuştur. Seküler kesimlerin ya da etnik azınlıkların yönetime olan tepkilerinin artışı, Halkın Mücahitleri Örgütü ya da ayrılıkçı Komala gibi örgütlerin son olaylarda neden bu kadar öne çıktıklarını da açıklayabilir. İsrail'in İran içinde kurmuş olduğu şebekenin diğer bir ayağını organize suç örgütleri oluşturmaktadır. Para karşılığı ve anlık iş yapan bu kimseler, çoğu zaman ne yaptıklarını tam olarak bilmemektedir.
FETÖ'CÜLERE VE BÖLÜCÜLERE DİKKAT
İsrail'in İran'daki unsurlarının diğer bir ayağını Halkın Mücahitleri Örgütü'ne bağlı kimseler oluşturmaktadır. Bu kişilerin operasyonel konularda öne çıktığı ve birçok suikast ve sabotaj olayında doğrudan yer aldığı bilinmektedir.
Türkiye'de de FETÖ gibi örgütlerin, benzer senaryoda Halkın Mücahitleri Örgütü'ndeki gibi bir rol oynamaları ihtimali göz önünde tutulmalıdır. İsrail'in İran içinde kurmuş olduğu şebekenin diğer bir ayağını organize suç örgütleri oluşturmaktadır. Son olarak özellikle sınır boylarındaki kaçakçılık konusunda Kuzey Irak merkezli Komala gibi bazı Kürt örgütlerinin de olaylara müdahil olduğu yönünde İran basınında çeşitli haber ve yorumlara yer verilmiştir. Yabancı istihbarat servislerinin İran'a karşı kullandığı diğer bir zemin, ülkedeki etnik ayrılıkçı hareketler olmuştur."