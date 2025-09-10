İzmir Balçova’daki karakol saldırısı: 27 şüpheliden 16'sı serbest bırakıldı

Şüpheli böyle yakalandı. (İHA)

11 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Saldırganın hastanede tedavisi devam ederken, emniyete işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelini ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Öte yandan, saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın cenazeleri dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



ODASINDA TÜFEK TEMİZLEME SETLERİ BULUNDU



İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 2 polisi şehit eden, 2 polisi de yaralayan 16 yaşındaki E.B.'nin kaldığı odada tüfek temizleme setleri ve çeşitli kitaplar bulundu.