2025-2026 eğitim yılı başladı: Serbest kıyafet uygulaması sona erdi

2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemi dün başladı. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yaptı. Bu yıl itibariyle okullarda serbest kıyafet uygulamasına da son verildi. Belirlenen formalarda 4 yıl değişiklik yapılmayacak. Okulların temizliği için bu yıl 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik görevlisi okullarda görev alacak.

