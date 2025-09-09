2025-2026 Eğitim-Öğretim dönemi dün başladı. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yaptı. Bu yıl itibariyle okullarda serbest kıyafet uygulamasına da son verildi. Belirlenen formalarda 4 yıl değişiklik yapılmayacak. Okulların temizliği için bu yıl 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik görevlisi okullarda görev alacak.
2025-2026 eğitim yılı başladı: Serbest kıyafet uygulaması sona erdi
Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ders başı yaptı. Bu yıl okullarda serbest kıyafet uygulaması kaldırılırken, belirlenen formalarda 4 yıl boyunca değişiklik yapılmayacak. Temizlik için ise 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin görevli okullarda hizmet verecek.
Giriş Tarihi: