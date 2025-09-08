EGM'den provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara geçit yok: Çok sayıda gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar üzerine harekete geçti.
Konuya ilişkin EGM'den yazılı açıklama geldi.
"Türkiye'nin Huzuru" notuyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında;
Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.
Bu kapsamda:
* 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup
* 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.