PODCAST CANLI YAYIN

EGM'den provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara geçit yok: Çok sayıda gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 16'sı yurt dışı kaynaklı 103 hesap tespit edildi. 10 şahıs gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
EGM'den provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara geçit yok: Çok sayıda gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar üzerine harekete geçti.

Konuya ilişkin EGM'den yazılı açıklama geldi.

"Türkiye'nin Huzuru" notuyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında;

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.



Bu kapsamda:

* 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup

* 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.

Son dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 5 kişi gözaltına alındıSon dakika: İzmir Balçovada polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 5 kişi gözaltına alındı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Türk Telekom
Milyonların gözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı | Masada enflasyon, Terörsüz Türkiye, Gazze ve Suriye var
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
Son dakika: İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 5 kişi gözaltına alındı
İzmir'deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e protokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının okul zili çaldı! İlk ders Yeşil Vatan
Emekli zammı için ipucu OVP'den geldi! 2026'nın ilk ayında kim ne kadar alacak? SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni maaş hesabı
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"
Memura zam hesabı TAKVİM'de! 2026'da en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, hemşire, polis...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? Çelişkili ifadeler şüphe uyandırdı! Rüşvet suçlarını reddeden İlker Arslan, topu Fazlı Ateş'e attı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon! Şehit eşinden anlamlı Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci destekliyorum