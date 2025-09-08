CHP'de sokak çağrısı! Yerlikaya'dan sert tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün saat 12:00'de CHP'nin İstanbul il binasına gideceğini söyledi. Öte yandan İstanbul CHP İl Başkanlığı'nda gerginlik çıkma ihtimaline karşı polis güvenlik önlemleri aldı. Bunun üzerine CHP lideri Özel, "İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir" ifadelerini kullanıp bütün CHP'lilerin il binasına gitmelerini isteyip sokak çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Sokak çağrıları yaparak milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.



POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul CHP İl Başkanlığı önüne giderek provokasyona karşı güvenlik önlemi alan polisin kolundan çekip "Buraya gel dedim" diyerek bağırdı. Grup, polisin üzerine yürüdü.



Bu arada İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de miting ve basın açıklamasını çarşambaya kadar yasakladı.