MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımımıza özel klip!

Milli Savunma Bakanlığı da A Milli Kadın Voleybol Takımımız için bir destek videosu yayınladı.

MSB'den Filenin Sultanları paylaşımı (Ekran alıntısı)

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"KALBİMİZ SİZİNLE"

"Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay Yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası Finali'nde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla, tüm kalbimiz sizinle."