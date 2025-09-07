PODCAST CANLI YAYIN

MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımımıza özel klip!

Milli Savunma Bakanlığı, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda finalde İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız için özel bir klip yayınladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel klip

TSİ 15.30'da başlayan Türkiye-İtalya maçı, Bangkok'taki Huamark Salonu Spor Salonu'nda oynanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı da A Milli Kadın Voleybol Takımımız için bir destek videosu yayınladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"KALBİMİZ SİZİNLE"

"Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay Yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası Finali'nde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla, tüm kalbimiz sizinle."

KADIN ASKERLER DE YER ALDI

Paylaşımda, A Milli Kadın Voleybol Takımına özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Klipte, kadın askerler ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın görüntülerine yer verildi.

