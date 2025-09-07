İzmir'de çöp kavgası

İzmir Çiğli'de Harmandalı mevkiinde İBB tarafından işletilmekte olan çöplük Danıştay kararı ile kapatıldı. Mahalleli, büyük bir sevinç yaşadı. Ancak Başkan Cemil Tugay'ın "Harmandalı yakınlarında yeni bir alan bulduk" açıklaması yaptı. Bu sözler, Çiğli'nin CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı çilden çıkardı. Yıldız, "Çiğli'nin 26 mahallesinde ve Harmandalı'nın bir karış toprağında, çöp istemiyorum" ifadesini kullandı. Yıldız'ın bu sözlerine de Tugay kızdı: Siyaset ve belediye başkanlığı, insanları kışkırtmak değildir