CHP'li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği

CHP’li Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in kirli ağı deşifre oluyor. İddiaya göre Demir naylon fatura işleri için şirket kurdurdu. Demir’in aylık 3-4 milyon lirayı bulan harcamaları da bu faturalar üzerinden aklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Y., CHP'li Torbalı Belediyesi hakkında rüşvet iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Kaan Y., bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir'in 10 milyon lira rüşvet karşılığında 60 milyona indirildiğini ayrıca, imar ve yapı kontrol müdürüne de beşer milyon lira rüşvet verildiğini öne sürdü.

CHPli belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalıda başkan Övünç Demirden rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimiCHPli belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalıda başkan Övünç Demirden rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi

YOLSUZLUĞA NAYLON KILIF

Soruşturma sürerken bu kez M.P. isimli kişi Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek itirafçı oldu. M.P., etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, Övünç Demir ve işadamı Sefer İpekli'nin talimatıyla naylon fatura işleri için kendi adına şirket kurduğunu söyledi. Demir'in aylık 3-4 milyon TL giderinin bu faturalar üzerinden sağlandığını, paraların genellikle bankadan çekildikten sonra Temel Biçici'ye makam aracıyla teslim edildiğini aktardı. Sabah'ta yer alan habere göre, ayrıca ödemelerin Koruluk bölgesinde ve zaman zaman Bayraklı'daki rezidanstaki ofiste yapıldığını, sürecin suç örgütü gibi yürütüldüğünü ifade etti. İtirafçı olan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

