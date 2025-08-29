PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi

CHP’li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Hizmetten bir haber olan belediyelerde rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran işletmeci Kaan Yiğit, CHP’li Torbalı Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Yiğit dilekçesinde, bir tekstil firmasına kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından 10 milyon rüşvet alınarak 60 milyona düşürüldüğünü iddia etti

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Yiğit, CHP'li Torbalı Belediyesi'nde ihale ve imar yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yiğit ihbar dilekçesinde, Torbalı'da bir tekstil firmasına ait GES'lere kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından 10 milyon rüşvet alınarak, 60 milyona düşürüldüğünü iddia etti.

Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi (takvim foto arşiv)Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi (takvim foto arşiv)

Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Erbil ile Yapı Kontrol Müdürü Bahar Karabaş'ın ise 5 milyon lira rüşvet aldığını, geçen mayıs ve haziranda ise Çiçek Gültekin Erbil ile Bahar Karabaş'a, Çakra adlı mücevher firmasından bohça şeklinde hediye geldiğini, daha sonra da Makedonya'ya tatile gittiklerini öne sürdü. Paraların aklanabilmesi amacıyla İzmir Tonoz İnşaat (İZTON) isimli bir şirket üzerinden naylon faturalar düzenlendiğini şikâyetinde belirten Yiğit, "Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Sedat Çetin ve Fatih Erkut isimli kişiler bu süreçte aktif rol alıyor. Şirketler üzerinden kara para aklama suçunu organize şekilde işliyorlar" dedi.

CHP’li İzmir BB’ye yolsuzluk operasyonu! Satan satana | Soyer ifadesinde suçu çalışma arkadaşlarına attıCHP’li İzmir BB’ye yolsuzluk operasyonu! Satan satana | Soyer ifadesinde suçu çalışma arkadaşlarına attı
CHP’li İzmir BB’ye yolsuzluk operasyonu! Satan satana | Soyer ifadesinde suçu çalışma arkadaşlarına attı
CHPli İzmir BBde lağım patladı! İZBETONda 469 milyonluk kiralık araç vurgunu ve kooperatif yolsuzluğu | TAKVİM ihale ihale belgelediCHPli İzmir BBde lağım patladı! İZBETONda 469 milyonluk kiralık araç vurgunu ve kooperatif yolsuzluğu | TAKVİM ihale ihale belgeledi
CHP'li İzmir BB'de lağım patladı! İZBETON'da 469 milyonluk kiralık araç vurgunu ve kooperatif yolsuzluğu | TAKVİM ihale ihale belgeledi

Kaan Yiğit (takvim foto arşiv)Kaan Yiğit (takvim foto arşiv)

"İHALE KARŞILIĞINDA 20 MİLYON ALDILAR"

Torbalı Belediyesi tarafından yürütülen Torbalı Meydan Projesi'nde kamu ihale mevzuatına açıkça aykırı biçimde doğrudan temin yönteminin kullanıldığını anlatan Yiğit, "Kapalı biçimde ihale edildi ve bu ihale karşılığında yüklenici firmayı tehdit ve baskıyla çektirdiler. Sonrasında kapalı usul ihaleyi İZTON şirketine verdiler. İZTON şirketinden bu ihale karşılığında 20 milyon lira para aldılar" dedi.

Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi (takvim foto arşiv)Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi (takvim foto arşiv)

BAŞKANA 10 MİLYON RÜŞVET

Sabah'ta yer alan habere göre, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile Sefer İpekli ve Bahattin Bektaş'ın organize şekilde birlikte hareket ettikleri, naylon faturalar ışığında kamu zararı oluşturacak şekilde ödemeler yapıldığı ifade edildi. Torbalı'da bir tekstil firmasına ait GES'lere 120 milyon lira ceza kesildikten sonra cezanın rüşvet karşılığında 60 miyon liraya düşürüldüğünü ihbar dilekçesinde anlatan Yiğit, "Cezanın yarı oranda düşürülmesi için Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'e 10 milyon lira rüşvet verildi. Ayrıca İmar Müdürü ile Yapı Kontrol Müdürü de 5'er milyon lira rüşvet aldı" iddialarında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Türk Telekom
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Bakan Fidan'dan terör devleti İsrail'e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Kartal'dan Avrupa'ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik soru açtırıldı
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv'nin yeni dizisi "Gözleri Karadeniz"in yayın tarihi belli oldu!
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan'da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale'deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!