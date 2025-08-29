CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Yiğit, CHP'li Torbalı Belediyesi 'nde ihale ve imar yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yiğit ihbar dilekçesinde, Torbalı 'da bir tekstil firmasına ait GES'lere kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından 10 milyon rüşvet alınarak, 60 milyona düşürüldüğünü iddia etti.

Torbalı'da başkan Övünç Demir'den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi (takvim foto arşiv)



Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Erbil ile Yapı Kontrol Müdürü Bahar Karabaş'ın ise 5 milyon lira rüşvet aldığını, geçen mayıs ve haziranda ise Çiçek Gültekin Erbil ile Bahar Karabaş'a, Çakra adlı mücevher firmasından bohça şeklinde hediye geldiğini, daha sonra da Makedonya'ya tatile gittiklerini öne sürdü. Paraların aklanabilmesi amacıyla İzmir Tonoz İnşaat (İZTON) isimli bir şirket üzerinden naylon faturalar düzenlendiğini şikâyetinde belirten Yiğit, "Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Sedat Çetin ve Fatih Erkut isimli kişiler bu süreçte aktif rol alıyor. Şirketler üzerinden kara para aklama suçunu organize şekilde işliyorlar" dedi.

Kaan Yiğit (takvim foto arşiv)



"İHALE KARŞILIĞINDA 20 MİLYON ALDILAR"



Torbalı Belediyesi tarafından yürütülen Torbalı Meydan Projesi'nde kamu ihale mevzuatına açıkça aykırı biçimde doğrudan temin yönteminin kullanıldığını anlatan Yiğit, "Kapalı biçimde ihale edildi ve bu ihale karşılığında yüklenici firmayı tehdit ve baskıyla çektirdiler. Sonrasında kapalı usul ihaleyi İZTON şirketine verdiler. İZTON şirketinden bu ihale karşılığında 20 milyon lira para aldılar" dedi.