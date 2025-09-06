Ayşenur Ezgi Eygi’nin şehadetinin 1. yılında baba isyan etti: “Dünya seyirci kaldı, o kalmadı”

ABD'li Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli keskin nişancılar tarafından geçen yıl 6 Eylül'de şehit edilişinin 1. yıl dönümünde acılı baba isyan etti. Baba Mehmet Suat Eygi, "Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor. Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı, o kalmadı. Çok merhametli bir insandı." diye ağladı.

