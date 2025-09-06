Ayşenur Ezgi Eygi’nin şehadetinin 1. yılında baba isyan etti: “Dünya seyirci kaldı, o kalmadı”

ABD'li Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli keskin nişancılar tarafından geçen yıl 6 Eylül'de şehit edilişinin 1. yıl dönümünde acılı baba isyan etti. Baba Mehmet Suat Eygi, "Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor. Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı, o kalmadı. Çok merhametli bir insandı." diye ağladı.
ABD’li Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin İsrailli keskin nişancılar tarafından geçen yıl 6 Eylül’de şehit edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Kızının yokluğuna alışamayan baba Mehmet Suat Eygi, “Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor. Çok merhametli bir insandı.” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dünya kamuoyunun İsrail zulmüne sessiz kalmasına da tepki gösterdi.
