Savcı Ercan Kayhan'a veda! Kızı ve oğlu gözyaşlarını tutamadı annenin ağıtları yürekleri dağladı

İstanbul Çekmeköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Savcının annesi ise oğluna ağıtlar yaktı.

Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda 3 Eylül'de yemek yediği sırada yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Kayhan için, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

OĞLU VE KIZI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.



ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Savcının annesi ise oğluna ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anne, "Çocuğum öldü ciğerim!" diyerek evladına veda etti.

TÖRENE AİLESİ VE MESAİ ARKADAŞLARI KATILDI

Törene, Kayhan'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kayhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

Türkiyeyi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptıTürkiyeyi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı

