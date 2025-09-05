Savcı Ercan Kayhan'a veda! Kızı ve oğlu gözyaşlarını tutamadı annenin ağıtları yürekleri dağladı

Çekmeköy'de restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda 3 Eylül'de yemek yediği sırada yanına gelen Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden Kayhan için, Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
OĞLU VE KIZI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.
ANNENİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Savcının annesi ise oğluna ağıtlar yaktı. Gözü yaşlı anne, "Çocuğum öldü ciğerim!" diyerek evladına veda etti.