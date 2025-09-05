Savcı Ercan Kayhan'a veda! Kızı ve oğlu gözyaşlarını tutamadı annenin ağıtları yürekleri dağladı

İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen Cumhuriyet Savcısı Kayhan son yolculuğuna uğurlandı. (AA)

TÖRENE AİLESİ VE MESAİ ARKADAŞLARI KATILDI



Törene, Kayhan'ın ailesinin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.