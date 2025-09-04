Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adana 'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 'in yerine vekil olarak seçilen Hasibe Akkan , meclis toplantısında belediyede işe gelmeyen bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulundu. Eylül ayının meclis toplantısının birinci oturumuna Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan başkanlık etti. Gündem dışı söz alan MHP meclis üyesi Şehmus Uçar, daha önce de belediyede bankamatikçi olup olmadığını dile getirdiklerini ancak hiçbir cevap alamadıklarını belirterek, "Bankamatikçi sorularını sürekli geçiştirdiniz. Bankamatikçi olmadığını söylediniz. Hep personel eksikliğinden bahsettiniz. Bizim elimizde bankamatikçi olanlarla ilgili liste var. Bu isimleri meclis üyeleriyle paylaşmazsanız ben teker teker isimlerini vereceğim" dedi. Bunun üzerine vekil Akkan "Verin" yanıtını verdi.

Oya Tekin (takvim foto arşiv)

125 TANE BANKAMATİKÇİ ÇIKTI

Meclis üyesi Uçar, "CHP'nin kadın kolları başkanı Özgürtan Çığ, belediyede personel olarak gözüküyor mu, gözükmüyor mu? CHP'nin ilçe başkanlığında çaycı olarak çalışan İbrahim Bektaş, ilçede çalışıp belediyeden emekli oldu mu olmadı mı? Bu kişinin belediyeye geldiğine dair görüntü ve tutanaklarını gösterin? Şu an elimizde 125 tane bankamatikçi isim listesi var. Belediyeye gelmeden Seyhan halkının parası bankamatikçilere maaş olarak ödeniyorsa bunu hiçbir vicdan kabul etmez" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, gündem dışı konuşmaların ardından söz alan başkan vekili Hasibe Akkan, meclis üyesi Uçar'ın gündeme getirdiği bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulunarak, "Bankamatikçiler ile ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor, bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekleniyor. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatlerini bu şekilde düzenledik" diye konuştu. Seyhan Belediyesi 2014, 2019 ve 2024 seçimlerinden bu yana Seyhan CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor.