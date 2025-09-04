PODCAST CANLI YAYIN

Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in yerine vekil olarak seçilen Hasibe Akkan, belediyede “125 kişinin işe gelmeden para aldığını” doğruladı. MHP meclis üyesi Şehmus Uçar durumun vicdan dışı olduğunu belirterek, "Bankamatikçiler ile ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor, bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekleniyor. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatlerini bu şekilde düzenledik” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yerine vekil olarak seçilen Hasibe Akkan, meclis toplantısında belediyede işe gelmeyen bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulundu. Eylül ayının meclis toplantısının birinci oturumuna Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan başkanlık etti. Gündem dışı söz alan MHP meclis üyesi Şehmus Uçar, daha önce de belediyede bankamatikçi olup olmadığını dile getirdiklerini ancak hiçbir cevap alamadıklarını belirterek, "Bankamatikçi sorularını sürekli geçiştirdiniz. Bankamatikçi olmadığını söylediniz. Hep personel eksikliğinden bahsettiniz. Bizim elimizde bankamatikçi olanlarla ilgili liste var. Bu isimleri meclis üyeleriyle paylaşmazsanız ben teker teker isimlerini vereceğim" dedi. Bunun üzerine vekil Akkan "Verin"
yanıtını verdi.

Oya Tekin (takvim foto arşiv)Oya Tekin (takvim foto arşiv)

CHPli Başkanın eşi çantacı çıktı! 1 milyon dolarlık rüşvet Ankara’da elden teslim edildi, belgeler savcılıktaCHPli Başkanın eşi çantacı çıktı! 1 milyon dolarlık rüşvet Ankara’da elden teslim edildi, belgeler savcılıkta
CHP'li Başkanın eşi çantacı çıktı! 1 milyon dolarlık rüşvet Ankara’da elden teslim edildi, belgeler savcılıkta

125 TANE BANKAMATİKÇİ ÇIKTI

Meclis üyesi Uçar, "CHP'nin kadın kolları başkanı Özgürtan Çığ, belediyede personel olarak gözüküyor mu, gözükmüyor mu? CHP'nin ilçe başkanlığında çaycı olarak çalışan İbrahim Bektaş, ilçede çalışıp belediyeden emekli oldu mu olmadı mı? Bu kişinin belediyeye geldiğine dair görüntü ve tutanaklarını gösterin? Şu an elimizde 125 tane bankamatikçi isim listesi var. Belediyeye gelmeden Seyhan halkının parası bankamatikçilere maaş olarak ödeniyorsa bunu hiçbir vicdan kabul etmez" dedi.

CHPli İBBden delegelere ve trollere milyonluk kıyak! Bankamatikçilere bakanlıktan soruşturmaCHPli İBBden delegelere ve trollere milyonluk kıyak! Bankamatikçilere bakanlıktan soruşturma
İBB’ye böyle çöktüler | CHP’li bankamatikçiler 5 yerden maaş alıyor! Dudak uçuklatan ödemeİBB’ye böyle çöktüler | CHP’li bankamatikçiler 5 yerden maaş alıyor! Dudak uçuklatan ödeme
İBB’ye böyle çöktüler | CHP’li bankamatikçiler 5 yerden maaş alıyor! Dudak uçuklatan ödeme

Sabah'ta yer alan habere göre, gündem dışı konuşmaların ardından söz alan başkan vekili Hasibe Akkan, meclis üyesi Uçar'ın gündeme getirdiği bankamatikçiler ile ilgili itirafta bulunarak, "Bankamatikçiler ile ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor, bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekleniyor. Hatta imza listesi konuldu. Bu durum daha önce yoktu. Çalışma saatlerini bu şekilde düzenledik" diye konuştu. Seyhan Belediyesi 2014, 2019 ve 2024 seçimlerinden bu yana Seyhan CHP'li başkanlar tarafından yönetiliyor.

Hasibe Akan (takvim foto arşiv)Hasibe Akan (takvim foto arşiv)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Türk Telekom
Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler "şaibe" davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul'un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray'dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 2'inci gün bitti! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?