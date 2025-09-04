AK Parti’li Faruk Acar Şanlıurfa'da konuştu: "Komisyon, vatandaşlarımızın büyük desteğiyle karşı karşıya"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Türkiye genelinde geniş bir destek gördüğünü belirterek, süreci vatandaşlara şeffaf bir şekilde aktarmaya devam edeceklerini söyledi. Acar, "Komisyon hem bölgede hem de ülke genelinde halkın büyük desteğiyle karşı karşıya" dedi. Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık bir aydır söz konusu buluşmaları farklı şehirlerde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şanlıurfa'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları düzenlendi. (AA) "EN İYİ ŞEKİLDE ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ" Buluşmalarda "Terörsüz Türkiye" sürecini en önemli faaliyet olarak gördüklerini vurgulayan Acar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde süreci tüm teşkilat olarak vatandaşa en iyi şekilde anlatmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Süreçle muhatap olan herkesin elinden gelen desteği verdiğini belirten Acar, şöyle devam etti: "KOMİSYON SİYASAL ZEMİNDE KONUŞULUYOR" "Komisyonun kurulmasıyla süreç siyasal olarak konuşulmaya başlamıştır. Tüm siyasi partiler burada komisyonda tüm tartışmalarını yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de buradan aldığımız geri bildirimlerle sokaktaki vatandaşımızın bize bu konuyla alakalı yaklaşımlarını, desteklerini ve aynı zamanda soru işaretlerini giderebilmek için gayret ediyoruz. Komisyon iyi bir destek oranına sahip, Türkiye genelinde de bölgede de komisyonun vatandaşın büyük bir desteğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi sorumluluk açısından bizim daha farklı bir yerde durmamızı sağlıyor. O nedenle hem vatandaşlarımızın diğer gündelik hayatları içerisindeki tüm sorunları, dertleri, talepleri, beklentileri doğru şekilde anlamaya çalışıyoruz.