Pilot Berfu Hatipoğlu kimdir? Berfu Hatipoğlu kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen eğitim uçağı kazasında acı bir kayıp yaşandı. Genç pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın ardından, pilotun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Berfu Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte genç pilotun biyografisi ve hakkında bilinenler…
BERFU HATİPOĞLU KİMDİR?
Pilot Berfu Hatipoğlu, 1994 doğumlu olup 31 yaşındaydı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenim gördü.Eğitim uçağı düştü!
İzmir doğumlu olan Berfu Hatipoğlu, sivil havacılık alanında pilot olarak görev yapıyordu.
Genç pilotun evli olup olmadığına ve özel hayatına dair bilgi bulunmamaktadır.