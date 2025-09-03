Pilot Berfu Hatipoğlu kimdir? Berfu Hatipoğlu kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen eğitim uçağı kazasında acı bir kayıp yaşandı. Genç pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın ardından, pilotun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Berfu Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte genç pilotun biyografisi ve hakkında bilinenler…