İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek!

Özgür Özel (AA) BOMBA KULİS: ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA EDECEK Kararın ardından CHP kulisleri hareketlendi. Gazeteci Zafer Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in istifa kararı aldığını iddia etti.





İSTİFA EDERSE ADAY OLABİLECEK



Şahin, yaptığı paylaşımda, "Kulis: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul kongresiyle ilgili yargı kararına tepki olarak İSTİFA kararı aldığı iddia ediliyor. Özel'in istifa etmesi durumunda kurultayda aday olabileceği, görevden tedbirli alınması halinde ise aday olamayacağı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.