İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.
BOMBA KULİS: ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA EDECEK
Kararın ardından CHP kulisleri hareketlendi. Gazeteci Zafer Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa kararı aldığını iddia etti.
İSTİFA EDERSE ADAY OLABİLECEK
Şahin, yaptığı paylaşımda, "Kulis: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul kongresiyle ilgili yargı kararına tepki olarak İSTİFA kararı aldığı iddia ediliyor. Özel'in istifa etmesi durumunda kurultayda aday olabileceği, görevden tedbirli alınması halinde ise aday olamayacağı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.