İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek!

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılması sonrası CHP kulislerinde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Gelen bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa kararı aldığı iddia edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

BOMBA KULİS: ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA EDECEK

Kararın ardından CHP kulisleri hareketlendi. Gazeteci Zafer Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifa kararı aldığını iddia etti.



İSTİFA EDERSE ADAY OLABİLECEK

Şahin, yaptığı paylaşımda, "Kulis: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul kongresiyle ilgili yargı kararına tepki olarak İSTİFA kararı aldığı iddia ediliyor. Özel'in istifa etmesi durumunda kurultayda aday olabileceği, görevden tedbirli alınması halinde ise aday olamayacağı belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

4 SENARYO VAR

Öte yandan mahkemenin İstanbul Kongresi ile ilgili verdiği karar sonrası gözler 15 Eylül'de gerçekleşecek olan şaibeli CHP Genel Kurultayı davasına çevrildi. Davadan çıkacak karara göre 4 senaryo var.

1- İptal kararı çıkması durumunda sonraki olağanüstü kurultay geçerli hale gelir.
2- Özgür Özel yoluna devam eder. Dava üst mahkemelere taşınır. Süreç 1-2 yıl uzar.
3- Mutlak butlan tespitinde parti başsız duruma düşmüş olur. Kemal Bey gelebilir.
4- Kemal Bey, 'İstemiyorum' derse, parti başsız kalacağı için mahkeme CHP'ye kayyum atar.

