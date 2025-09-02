Hatay'da teşekkür Mamak'ta isyan manzaraları! Mansur Yavaş'ın kentsel dönüşüm karnesi kırıklarla dolu

6 Şubat 2023 yılında asrın felaketinin vurduğu 11 ilde yürütülen inşa çalışmalarını yakından takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gittiği şehirlerde farklı siyasi partilerden bölge milletvekilleri ve belediye başkanları ile de bir araya geliyor. Hatay'da yerel yöneticilerle yapılan koordinasyon toplantısı dikkat çekici konuşmalara sahne oldu.