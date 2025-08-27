İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 750 bin hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Esenler ve Bağcılar ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu, 1 araç ve 4 farklı adrese baskın gerçekleştirildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması (Sosyal Medya)

Operasyon hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, İstanbul'da Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yaptı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.