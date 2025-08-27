PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 750 bin hap ele geçirildi

İstanbul'un ilçelerinden Esenler ve Bağcılar’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 30 koli içinde 750 bin uyuşturucu hap bulundu.

Giriş Tarihi:
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 750 bin hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Esenler ve Bağcılar ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu, 1 araç ve 4 farklı adrese baskın gerçekleştirildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması (Sosyal Medya)Ali Yerlikaya'nın açıklaması (Sosyal Medya)

Operasyon hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

Gençlerimizi zehirlemek için hazırlanan 750 bin uyuşturucu hap, İstanbul'da Emniyet güçlerimizin hızlı ve kararlı operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Esenler ve Bağcılar ilçelerinde 1 araç ve 4 adrese operasyon yaptı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 30 koli içerisinde 750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımından bir kare (Sosyal medya)Ali Yerlikaya'nın paylaşımından bir kare (Sosyal medya)

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bu mücadele, evlatlarımızın ve toplumumuzun güvenli yarınlarını sağlamak için verdiğimiz kararlı bir savaştır.

İstanbul Büyükçekmecede zehir tacirlerine büyük darbe: 218 Kg metamfetamin ele geçirildiİstanbul Büyükçekmecede zehir tacirlerine büyük darbe: 218 Kg metamfetamin ele geçirildi
İstanbul Büyükçekmece'de zehir tacirlerine büyük darbe: 218 Kg metamfetamin ele geçirildi
İstanbul ve Kocaelide 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildiİstanbul ve Kocaelide 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak'taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura "yüzde 11 + 7" teklifi değişmedi: 2027'ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli'den "Zafer" ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen “Size düşmez” dedi
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar