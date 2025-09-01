Handikap 2 İngiltere'de! "Kral" lakaplı Kenny Alexander'a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var

İngiltere, "Kral" lakaplı Kenny Alexander ile birlikte Türkiye'de kumar hizmetlerinin sunulmasına ilişkin soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
100 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Birleşik Krallık, 2011-2018 yılları arasında Türkiye'de yasal olmayan yollarla bahis oynattığı belirlenen Avrupa'nın en büyük sanal bahis şirketlerinden GVC'nin eski yöneticisi "kral" lakaplı Kenny Alexander ve 10 kişi hakkında dolandırıcılık ve vergi kaçırma suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şirkete 610 milyon pound ceza kesilirken, şirketin Türkiye'de sanal bahis pazarından ayda 100 milyon dolar gelir elde ettiği belirlendi.
HER ŞEY İSTANBUL'DA BAŞLADI
İngiltere ve Kıbrıs merkezli uluslararası bahis şebekesine yönelik soruşturma bir iş adamının 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla başladı.
150'Yİ AŞKIN İLLEGAL KUMAR SİTESİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında, 150'yi aşkın illegal kumar sitesinin İstanbul'da lüks rezidanslarda kurulan 6 ofisten yönetildiğini belirleyen polis, mahkeme kararıyla kumar sitelerinin koordine edildiği bir ofise gizli kamera yerleştirerek, çete üyelerinin çalışmalarını kayda almayı başardı.
SADECE BİR OFİSİN GÜNLÜK KAZANCI 3 MİLYON TL
Güvenlik kamera kayıtlarından sadece bir ofisin günlük kazancının 3 milyon TL olduğu belirlendi.