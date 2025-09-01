MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı

PODCAST CANLI YAYIN

MİT koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı. Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı.

Gözaltına alınan örgüt mensuplarından elebaşı konumundaki Ö.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİNANSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN ŞEBEKEYE BÜYÜK OPERASYON

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi.

SİBER DOLANDIRICILARIN YENİ YÖNTEMİ

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Ayrıca özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.

MİT USOM VE MASAK YASA DIŞI GELİRİ TESPİT ETTİ
Yapılan çalışmalar sonucunda soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

250 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME KAPATILDI
Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarından elebaşı konumundaki Ö.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT SİBER DOLANDIRICILIK FAALİYETİNDE DE ÖN PLANDA

Yapılan incelemede, söz konusu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından önem arz eden bir boyuta ulaştığı da görüldü.

MİT de yasa dışı siber faaliyetlere karşı doğrudan ve etkin bir şekilde sahada yer aldığını bir kez daha gösterdi.

