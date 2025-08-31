PODCAST CANLI YAYIN

Kaçak maç ve film izlemek isterlerken paralarından oldular

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, ‘İnat Box’ adlı zararlı yazılım aracılığıyla internetten bedava maç, film dizi izleyenlerin banka hesaplarını 15 milyon lira boşaltan şüpheliler yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'nun talimatıyla, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'İnat Box' isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, uygulama üzerinden ücretli dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı tespit edildi. Şüphelilerin, zararlı yazılım aracılığıyla özellikle gece saatlerinde uygulamayı kullanan kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

Bu yöntemle 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira haksız kazanç elde edildi. Soruşturma kapsamında yapılan finansal analiz, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 7'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenildi.

Çalışmaların ardından 26 Ağustos'ta İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 67 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorguları yapılan 27 şüpheli tutuklandı.

