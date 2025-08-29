PODCAST CANLI YAYIN

Ordu’da patpat uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 4 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde tarım aracı “patpat”ın uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracı "patpat"ın devrilmesi faciaya yol açtı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patpat kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

