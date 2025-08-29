PODCAST CANLI YAYIN

Çelik Kubbe dünyada yankı uyandırdı: Türkiye savunmada yeni bir lige geçti

Yerli imkanlarla geliştirilen entegre hava savunma sistemi “Çelik Kubbe”, uluslararası basında geniş yer buldu. Başkan Erdoğan’ın “Sistemler sistemi 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe’yi ordumuza katıyoruz” açıklaması öne çıkarken, projeye dair yorumlarda Türkiye’nin savunma sanayiinde stratejik bir eşik aştığı vurgulandı.

Giriş Tarihi:
Türkıye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe entegre hava savunma sistemi uluslararası basında yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sistemin Türkiye için bir dönüm noktası olduğu sözüne yer verilen haberlerde, Ankara'nın savunma sanayiinde de kendi kendine yetecek duruma geldiği vurgulandı.

AP: Erdoğan'ın Çelik Kubbe'nin stratejik önemine vurgu yaptığı belirtildi.

ABC NEWS: Türkiye'nin "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini resmen tanıttığını duyurdu.

Al Monitor: 460 milyon dolarlık teslimat.

The Independent: Sistemlerin ortak bir ağ üzerinden çalışmasını sağlıyor.

Ert news: Masada olmak ile menüde olmak arasındaki ince fark. Haberde Erdoğan'ın "Sistemler sistemi 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz." ifadesi öne çıkarıldı.

İ24 News: Çelik kubbe, Türk hava sahasını korumaya amaçlıyor.

Xınhua: Teslimatlar Türkiye'yi farklı bir lige taşıyor.

Reporter: 1,5 milyar dolar değerinde yeni savunma üssü. Türkiye tarihindeki en büyük savunma yatırımı...

Times of İsrael: Dosta güven, düşmana korku.

Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde yaptığı konuşmada, "TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız." dedi.

