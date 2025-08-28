Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da İstanbul’da sırra kadem bastı! En son kiminle görüştü?

İstanbul'da 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un denizde kaybolması ile ilgili geniş çaplı arama çalışmaları ve soruşturma sürüyor. Soruşturma devam ederken bir kayıp vakası daha yaşandı. Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a geldi. İşinden izin alırken Türkiye'ye gideceğini belirtmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ HABER VERMEMİŞ



Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler inceleniyor. Ayrıca Kotau'nun hiçbir aramaya cevap vermediği ve en son 1 hafta önce mesajlaşma uygulamalarında çevrimiçi olduğu belirtildi.