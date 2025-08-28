Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da İstanbul’da sırra kadem bastı! En son kiminle görüştü?

İstanbul'da 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un denizde kaybolması ile ilgili geniş çaplı arama çalışmaları ve soruşturma sürüyor. Soruşturma devam ederken bir kayıp vakası daha yaşandı. Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, 21 Ağustos tarihinde İstanbul'a geldi. İşinden izin alırken Türkiye'ye gideceğini belirtmeyen Kotau'nun İstanbul'a indikten sonra ise eşine mesaj attığı öğrenildi.
TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ HABER VERMEMİŞ
Bu mesajdan sonra haber alınamayan Kotau için arama çalışmaları başlarken, bir haftadır haber alınamayan iş insanının havalimanından itibaren izlediği rotadaki görüntüler inceleniyor. Ayrıca Kotau'nun hiçbir aramaya cevap vermediği ve en son 1 hafta önce mesajlaşma uygulamalarında çevrimiçi olduğu belirtildi.
"12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI"
Belarus Spor Dayanışma Fonu tarafından yapılan açıklamada, Başkanın resmi bir ziyarette bulunmak üzere İstanbul'a geldiği fakat 21 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:
"Kotau, son yıllarda Belaruslu sporcuların haklarını aktif olarak savunmuş ve Lukaşenko rejimine ve baskıcı uygulamalarına karşı açıkça konuşmuştur. Siyasi ve insan hakları faaliyetleri nedeniyle Belarus'ta gıyabında 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Kotau, 21 Ağustos 2025'te resmi bir görev için İstanbul'a geldi. Varışından sonra kendisiyle iletişim koptu. Bilinen son mesajları aynı güne aitti. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor."