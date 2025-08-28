MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde

Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında son bir haftada, barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.







MÜNBİÇ'TE 8 KİLOMETRELİK TÜNEL İMHA EDİLDİ

Suriye Harekât Alanlarında devam eden "tünel imha" faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Münbiç bölgesinde imha edilen 8 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu 556 kilometre olmuştur.

"İSRAİL BÖLGE GÜVENLİĞİ VE İSTİKRARI ZEDELİYOR"

Öte yandan, İsrail, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan pervasız saldırılarını sürdürmektedir. İnsani felaketin devam ettiği Gazze'de, açlıkla sınanan Filistin halkının verdiği yaşam mücadelesi her geçen gün dayanılmaz bir hâl almakta, İsrail güçlerinin hastanelerde bulunanlar dâhil masum sivilleri ve gazetecileri kasten hedef alan katliamları devam etmektedir. Bağımsız gazetecilerin hedef alınması yaşanan katliamın ve insani trajedinin uluslararası kamuoyuna yansıtılmasını engellemeyi amaçlamaktadır.

İşlediği savaş suçları ve uluslararası ihlallerin cezasız bırakılması İsrail'in zorbalıkta sınır tanımaz tavrını pekiştirmektedir. İsrail'in bu tavrı karşısında, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, insani yardım koridorlarının kesintisiz açık bulundurulması ve sorumluların hesap vermesinin temin edilmesi uluslararası toplumun temel yükümlülüğü hâline gelmiştir. Ayrıca, İsrail yönetiminin; Suriye, Lübnan ve Yemen'deki saldırıları da bölgemizin güvenliği ve istikrarını zedelemektedir. İsrail'in, tüm komşu ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyması bölgesel barış ve istikrar için zaruridir.