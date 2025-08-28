ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta katıldığı bir basın toplantısında gazetecilere karşı kullandığı "hayvani" ifadesi için özür diledi.



Tom Barrack (AA)



ABD'li Büyükelçi gerçekleştirdiği bir röportajda, "Hayvan" kelimesi, hakaret amaçlı kullandığım bir ifade değildi. Sadece 'biraz sakinleşebilir miyiz, biraz anlayış ve nezaket gösterebilir misiniz, medeni olalım' diyordum. Ancak basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız bir durum oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" dedi.

BARRACK: "BU İŞ KAOTİK, HAYVANİ BİR HAL ALMAYA BAŞLADIĞI ANDA BİZ YOKUZ"

Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılma kararı alması durumunda İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kontrolü altında bulundurduğu bölgelerden çekilebileceğini öne sürmesinin ardından Lübnan'a ziyaret gerçekleştirmişti.



Tom Barrack (AA)



Barrack'ın açıklamaları, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti. Barrack, sonrasında düzenlenen basın toplantısında, yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarlamış ve "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullanmıştı. Barrack, ardından gazetecilere, "Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?" demişti.



Tom Barrack (AA)

LÜBNAN BASINI: "BU SADECE KÜSTAHLIK DEĞİL, IRKÇILIKTIR"

Lübnan kökenli Barrack'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuş ve diplomatın açıklamaları "ırkçı" olarak nitelendirilmişti. Gazeteci Hala Jaber, Barrack'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Barrack 19'uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz" demişti.