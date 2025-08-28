PODCAST CANLI YAYIN

Barrack gazetecilere sarfettiği skandal sözleri nedeniyle özür diledi!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'da katıldığı basın toplantısında gazetecilere ettiği "hayvani" ifadesi için özür dileyerek, "Basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi:
Barrack gazetecilere sarfettiği skandal sözleri nedeniyle özür diledi!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, geçtiğimiz salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta katıldığı bir basın toplantısında gazetecilere karşı kullandığı "hayvani" ifadesi için özür diledi.

Tom Barrack (AA)Tom Barrack (AA)

ABD'li Büyükelçi gerçekleştirdiği bir röportajda, "Hayvan" kelimesi, hakaret amaçlı kullandığım bir ifade değildi. Sadece 'biraz sakinleşebilir miyiz, biraz anlayış ve nezaket gösterebilir misiniz, medeni olalım' diyordum. Ancak basın mensupları işlerini yaparken bunu yapmam yakışıksız bir durum oldu. Ayırdığım vakit konusunda daha cömert olmam ve biraz daha hoşgörülü davranmam gerekiyordu" dedi.

BARRACK: "BU İŞ KAOTİK, HAYVANİ BİR HAL ALMAYA BAŞLADIĞI ANDA BİZ YOKUZ"
Barrack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın silahsızlandırılma kararı alması durumunda İsrail ordusunun Güney Lübnan'da kontrolü altında bulundurduğu bölgelerden çekilebileceğini öne sürmesinin ardından Lübnan'a ziyaret gerçekleştirmişti.

Tom Barrack (AA)Tom Barrack (AA)

Barrack'ın açıklamaları, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti. Barrack, sonrasında düzenlenen basın toplantısında, yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarlamış ve "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullanmıştı. Barrack, ardından gazetecilere, "Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?" demişti.

Tom Barrack (AA)Tom Barrack (AA)

LÜBNAN BASINI: "BU SADECE KÜSTAHLIK DEĞİL, IRKÇILIKTIR"
Lübnan kökenli Barrack'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuş ve diplomatın açıklamaları "ırkçı" olarak nitelendirilmişti. Gazeteci Hala Jaber, Barrack'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Barrack 19'uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz" demişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli açıklamalar
CHP Süleymaniye'de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye'de YPG için "eşit ortaklık" istedi
İmralı Heyeti İmralı'da... DEM'liler Süleymaniye'de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Birgün yazarı Kaan Sezyum'dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Bursa'da yangın! Anons üstüne anons... Bursa-Bilecik kara yolu ulaşıma kapatıldı
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
Türk Telekom'dan ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık katkı
İzmir’de "CHP" mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer'den Özgür Özel'e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay'a…
ABD'nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına "kılıç" çekti
Rus yüzücünün ardından Belaruslu başkan da sırra kadem basmıştı! Nereye gittiği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!
Halit Yukay'ın ölümünde yeni detaylar! Yukay'ın teknesine çarpan gemide mangala dalıp dümeni boş bırakmışlar | Son sözleri ortaya çıktı
Kartal'ı Konferans Ligi'ne o yıldızlar uçuracak! İlk 11 netleşti
Özgür Özel'e "Akın Gürlek" soruşturması! Başsavcılık harekete geçti... AK Parti'den sert tepki
MSB'den Z raporu! Münbiç'te 8 toplamda 556 km tünel imha: Suriye hükümetine "Arkandayız" mesajı | TCG Işın Halit Yukay için görevde
Terörsüz Türkiye için 7. toplantı! Hikmet Çetin'den "Bahçeli" sözleri: Onu ve ona destek verenleri kutlamak istiyorum
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un sır kaybı! Boğuldu mu karaya mı çıktı?
Çelik Kubbe dünya basınında: İsrail yakın takipte! Başkan Erdoğan’ın o sözleri gündem oldu
Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor