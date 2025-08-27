Valentina Gomez’in Kur’an yakma provokasyonu dünya çapında tepki topladı

İslam düşmanı Valentina Gomez, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaştığı video ile Müslümanları iftiralarıyla hedef alarak; "İslam'ı tamamen bitirmediğimiz sürece kızlarınıza cinsel istismarda bulunulacak, oğullarınızın kafaları kesilecek." ifadelerini kullandı.

Daha sonra elindeki silahla Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İnsan müsveddesi Gomez, Kur'an-ı Kerim'i yakarken insanlık dışı tehdit ve hakaretlerine devam etti. Gomez, "Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır" diyerek Kur'an-ı Kerim'i yakmayı sürdürdü.

Gomez, son olarak da yanmış Kur'an-ı Kerim'in yanında poz vererek vidoyu bitirdi. Dünyanın birçok ülkesinde Gomez'e tepki yağdı.