Şehit gazeteci Meryem Ebu Dekka’dan oğluna yürek burkan vasiyet: ''Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı ver''

Terörist devlet İsrail’in katlettiği gazetecilerden biri olan Meryem Ebu Dekka’nın oğluna vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetinde ''Annesinin kalbi, ruhu. Benim için sakın ağlama. Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı ver.'' ifadeleri yer aldı.

Katil İsrail, Gazze'de yüzyılın soykırımına imza atarken Batı'nın sessizliği sürüyor. Sadece Türkiye, İspanya, Güney Afrika İsrail'in 'soykırımcı' olduğunu haykırdı. Terörist devlet İsrail, saldırılarına her gün bir yenisini daha eklerken pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne hedef gözeterek düzenlediği saldırıda 20 kişi şehit düştü. Saldırıda ölenlerin 5'inin gazeteci, 4'ünün sağlık çalışanı ve birisinin sivil savunma görevlisi olduğu açıklandı.

O saldırıda şehit olan gazetecilerden Meryem Ebu Dekka'nın oğluna yazdığı vasiyeti yürekleri parçaladı: ''Gayth, sen annenin kalbi ve ruhusun. Ben senden sadece dua etmeni istiyorum, benim için ağlamamanı istiyorum; çünkü mutlu kalmak istiyorum. Başını dik tut, çalışkan ve başarılı ol, güçlü ol ve büyük bir iş insanı ol, canım oğlum. Beni unutma yavrum. Ben hep senin mutlu olman, huzurlu olman için her şeyi yapıyordum. Büyüdüğünde evlenip bir kızın olursa, adını benim adımla 'Meryem' koy. Sen benim sevgilim, kalbim, dayanağım, ruhum ve oğlumsun. Seninle hep gurur duyacağım ve daima senin güzel adını duymak beni mutlu edecek. Emanetimdir ey Gayth: Namazın, sonra namazın, sonra da namazın, yavrum. Annen, Meryem...''

