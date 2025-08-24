PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Büyükçekmece'de zehir tacirlerine büyük darbe: 218 Kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 218 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal Medya)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal Medya)

"POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada: "İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Operasyonun ardından paylaşılan kare (Sosyal Medya)Operasyonun ardından paylaşılan kare (Sosyal Medya)

218 KG METAMFETAMİN YAKALANDI

Bakan Yerlikaya ayrıca gerçekleştirilen operasyonda 218 kilogram metamfetamin, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdiklerini aktardı.

