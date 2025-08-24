İstanbul Büyükçekmece'de zehir tacirlerine büyük darbe: 218 Kg metamfetamin ele geçirildi

Bakan Ali Yerlikaya , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul 'un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Sosyal Medya)

"POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada: "İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." dedi.