Sahilde yüzme alanı kalmadı: Tüketici Birliği uyarıyor

Sahil şeritlerinde otel ve işletmelerin ücretli plaj uygulamaları tepkilere yol açarken; Tüketiciler Birliği’nden vatandaşlara uyarı geldi: Kıyılar halka açık yerlerdir. Parasal mağduriyet yaşayanlar hakem heyetine gidip iade alabilir.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahilde çocuklarıyla yüzmek isteyen bir aile, işletmeler nedeniyle yüzecek yer bulamadıkları anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip, sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Sahilleri kullanan vatandaşlar da halk plajları için ayrılan alanların küçük olduğunu, şezlong ve şemsiyelerin sahili kapladığını söyledi. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise sahil ve kıyıların anayasa gereği halka açık olduğunu belirterek, "Denize 50 ya da 100 metre mesafedeki alanlar, kamunun ortak kullanımındadır. Bugün birçok plajda daha girişte gişeler kurulmuş ve ücret alınıyor. Üstelik bununla da kalmıyor, vatandaşın kendi yiyecek ve içeceğini sahile sokması yasaklanıyor. Tüketici, almadığı hiçbir hizmetin bedelini ödemek zorunda değildir. Şezlong ücreti gibi ödemeler için de hakem heyetine başvurup, parasını geri alabilir." dedi.

Vatandaşların sahilleri özgürce kullanma hakkı olduğunu vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti: "Eğer parasal bir mağduriyet yaşanırsa, hakem heyetine başvurabilirler. Vatandaş, sahile kendi yiyeceğini içeceğini getirebilir. Belediyelerin veya özel işletmelerin 'Yiyecek içecek getirmek yasaktır' yazısı koymaya hakkı yoktur."

