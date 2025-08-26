İsrail’in Nasır Hastanesi’ne saldırısında en az 20 kişi öldü: Aralarında 4 gazeteci de var

İsraİl, Gazze'nin güneyinde işlevsel halde bulunan tek hastane olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında Reuters, Associated Press ve El Cezire'den 4 gazeteci de dahil olmak üzere en az 20 kişi öldü. En az 50 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Öldürülen gazetecilerden birinin Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olduğu açıklandı.

Yetkililer, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan kameraman Hüsam el Mesri'nin saldırıda hayatını kaybettiğini, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını belirtti. ABD merkezli NBC'den Moaz Abu Taha ve El Cezire foto muhabiri Muhammed Salama'nın da öldürülen gazeteciler arasında yer aldığı kaydedildi.

İsrail'ın vurduğu Nasır Hastanesi'nden doktor Sabır el-Esmer, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Öğrenciler ders alıyordu, gazeteciler de Gazze'deki hastanelerde neler olduğunu rapor etmek için hazırlanıyorlardı" diye anlattı. Bu son saldırıyla birlikte İsrail'in katlettiği gazeteci sayısı 244'e çıktı. Katil İsrail ordusu, Nasır Hastanesi bölgesini vurduğunu doğruladı.