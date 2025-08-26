PODCAST CANLI YAYIN

MİT Başkanı İbrahim Kalın Bingazi’de Halife Hafter ile görüştü

Türkiye-Libya ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de hazır bulundu. MSB heyeti ve Libya askeri komutanları arasında toplantılar yapıldı, Orgeneral Saddam Hafter TCG Kınalıada’yı ziyaret etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de görüştü.

Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ve ilişkilerin son dönemde ciddi şekilde gelişmesi ele alındı. Görüşmeye Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı.

Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Kınalıada'nın Bingazi Limanı'nı ziyaret kapsamında, Türkiye ve Libya askeri heyetlerinin toplantı yaptığını bildirdi.

Toplantıya Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki MSB heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter'i ziyaret etti.

Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi'de bulunan TCG Kınalıada'ya ziyarette bulundu.

