Başkan Erdoğan’dan Gazze’ye destek ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Netanyahu hükümeti cani saldırılarına aralıksız devam ediyor. Ülkemizin Gazze'deki katliamını durdurmak, mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak için atacağı ilave adımları değerlendirdik.

Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Türk lirasına olan güven artıyor. Merkez Bankası rezervleri 176,5 milyar dolar oldu. Sanayi üretim endeksinde de tablo gayet olumlu.

Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak, siyasi fırsatçılara da pabuç bırakmıyoruz.

Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürenler ve belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitmiştir.

Zengezur bölge için barış projesidir. Diğer projelerin yapımı da devam ediyor. Toplam 13 bin 919 km'ye çıkardığımız demiryollarımıza yeni hatlar eklemeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 km'ye çıkarmaktır.

İklim değişikliği ile daha çok yüzleşiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz zirai don olayında çiftçilerimizin yanında olmak için ilk andan itibaren sahadaydılar. Çiftçimize 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldı. 16 milyar TL daha ödeme yapacağız.

Türkiye yangınlarla mücadelede parmakla gösterilen bir ülke konumundadır. Yangınlara karşı 27 uçak, 105 helikopter görevde. Yangın sonrası ağaçlandırmada da iyi konumdayız. Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncüyüz.

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerinde keyifle siyaset yapacağı kum torbası değildir. Türkiye'nin istikbali güvence altındadır.''

Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen "Ahlat Etkinlik Alanı Programı"na katıldı. Ardından Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine'yi topladı.

BAHÇELİ'YLE SOHBET

Başkan Erdoğan, bir süre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü ve birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.