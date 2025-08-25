Yusuf yanıklara karşı hayata tutundu

Şanlıurfa'da yaşayan Yusuf Derin'in (5) komşu çocuğunun yanan çuvalı üzerine atması nedeniyle vücudunun büyük bölümünde yanıklar meydana geldi. 3 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Yanık izleri için Ankara'daki özel bir hastanede tedaviye alındı. Ancak ameliyata girmeyi reddeden Yusuf, hayalindeki akülü arabayla ikna edildi. 2 ameliyatı başarılı geçti. Sağlığına kavuşmasının ardından Yusuf'a protez saç uygulaması gerçekleştirilecek.

Yusuf'un tedavi masraflarını, dernek ve iş insanı Metin Akay üstlendi.