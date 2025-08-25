PODCAST CANLI YAYIN

Genç Helin'in gizemli ölümü

İç mimarlık öğrencisi Helin Uçar’ın evinde cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın vücudunda kesici delici alet izine rastlanmadı

Genç Helin'in gizemli ölümü

İstanbul'da umut dolu bir gençlik hikayesi yarım kaldı. Kazandığı üniversitede iç mimarlık okumak için Amasya'dan İstanbul'a gelen Helin Uçar (24), Beşiktaş'ta bir ev kiraladı. İddiaya göre; tek başına yaşayan Helin Uçar'dan haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdiği evde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Başarılı ve çevresi tarafından sevilen genç kızın ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Helin Uçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Komşuları Helin Uçar'ı "22 yaşında, daha gençliğinin baharında, sessiz sakin ve iyi kalpli bir insan" sözleriyle anlattı. Ölümün nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı, şüpheli olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Helin Uçar'ın cenazesi, dün Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ailesi ve yakınları gözyaşları içinde genç kızı son yolculuğuna uğurladı. Uçar'ın evinde ölü bulunduğu sırada vücudunda kesici delici alet izine rastlanmadığı, kesin ölüm nedeni için rapor beklendiği öğrenildi.

Psikolojik tedavi gören Helin Uçar, iddiaya göre yakınlarına hayatına son vereceğini söyledi.

Helin Uçar'ın hayalleri, dostlukları ve gelecek planları... Hepsi yarım kaldı.

