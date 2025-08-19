İstanbul’da ikinci dalga operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ve ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Jandarma tarafından yapılan operasyonlarla, 7 milyon 896 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. İstanbul’da ikinci dalga operasyon

Ele geçirilen maddeler (Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı) UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONDU Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 2. operasyon" başlığıyla; uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini ifade etti.