İstanbul’da ikinci dalga operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ve ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ve 63 kilogram ham madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul’da ikinci dalga operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ve ham madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Jandarma tarafından yapılan operasyonlarla, 7 milyon 896 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul’da ikinci dalga operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 2. operasyon" başlığıyla; uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham maddenin ele geçirildiğini ifade etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, şunları söyledi: "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

5 ilde 5 ayrı suç örgütüne operasyon: 41 şüpheliden 26'sı tutuklandı

