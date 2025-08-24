Hangisi Züğürt Ağa filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin seyyar olarak satmaya çalıştığı ürünlerden biri değildir

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 24 Ağustos Pazar akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmacıya yöneltilen sorulardan biri Türk sinemasının klasiklerinden Züğürt Ağa filmiyle ilgiliydi. Şener Şen'in unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan filmde, karakterin seyyar satıcılık yaparken sattığı ürünlerden hangisinin yer almadığı soruldu. Seyircilerin de merak ettiği bu soru, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.