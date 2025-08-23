PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu

Doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına hız veren Türkiye, enerji filosunu daha da genişletmeye hazırlanıyor. Karadeniz’deki doğal gaz üretimine destek verecek olan yeni yüzer üretim platformunun inşası tam gaz devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “2028 yılı ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz’de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak. Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimimiz, günlük 40 milyon metreküpe çıkacak.” dedi. Enerjide bağımsızlığın yolunu açan sessiz devrim süreci Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlamıştı.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Çalışmalarını Faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım atıldı. Karadeniz'deki üretime destek verecek olan gemi formunda yeni bir Yüzer Üretim Platformunun (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldı. Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin'de platformun üretimine başlandı.



273 METRE UZUNLUK, 54 METRE GENİŞLİK

Tıpkı Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olan yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak. Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit olarak kalacak. Platform, üzerinde 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

GAZ DOĞRUDAN ULUSAL İLETİM AĞINA VERİLECEK

Platform, kuyulardan yapılan ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonlarını gerçekleştirecek. İşlemlerin ardından doğal gaz deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak. Platformdan gönderilen doğal gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek.

GÜNLÜK 25 MİLYON METREKÜP ÜRETİM KAPASİTESİ

Platformun günlük gaz üretim kapasitesi, 25 milyon metreküp olacak. İlk etapta ise toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi planlanıyor.

BAKAN BAYRAKTAR: ÜRETİM 40 MİLYON METREKÜPE ÇIKACAK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun Karadeniz'deki günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkaracağını söyledi. Şu anda Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile üretimin günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağını anımsatan Bakan Bayraktar, "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin'de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye'ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 yılı ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz'de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak. Bizi faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak günlük 40 milyon metreküpe yükselecek." dedi.

DEVRİMİ BERAT ALBAYRAK BAŞLATMIŞTI

Türkiye'de gaz keşiflerinden uluslararası sularda petrol aramaya kadar enerjide bağımsızlığın yolunu açan sessiz devrim süreci Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde çizilen stratejiyle başlamıştı. Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koymuştu. O dönemde hızlı bir şekilde sondaj gemilerinin Türkiye'ye kazandırılması ve bu gemilerin arama faaliyetlerine başlaması noktasında çalışmalar gerçekleştirilmişti. İlk olarak 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alınmıştı. Bu vizyonla, Türkiye, enerjide bağımsızlık fitilini ateşlemişti.

