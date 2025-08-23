İBB yolsuzluk soruşturmasında Deniz Dörtyol’dan çarpıcı itiraflar: Emrah Bağdatlı “Telefonunu temizle” dedi

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Deniz Dörtyol, firari Emrah Bağdatlı hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Dörtyol, 28 Şubat ve 9 Mart 2025 tarihlerinde Bağdatlı'nın kendisine hangi talimatları verdiğini anlattı:

"Operasyon öncesi 28 Şubat 2025'te Akasya AVM'de bir kafede Emrah Bağdatlı ile bir görüşme sağladım. Bana telefonumu ve bilgisayarımı temizlememi söyledi."

CEP'İNİ TEMİZLE

Dörtyol, 9 Mart 2025 tarihinde ise Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı ile Kadıköy'de bir kafede görüştüklerine belirtti: "Özge hanım, online olarak Bağdatlı ile beni görüştürdü. Bağdatlı bana 'Çok dikkatli olmanı istiyorum. Talimatlarıma harfiyen uyarsan, zarara uğramazsın. İmamoğlu ve Ongun'un yanında olanlar mutlu olacak' dedi."

Dörtyol, İBB ihalelerden gelen paraların tesliminde Özge Bağdatlı'nın ofisinin kullanıldığını, ödemeleri genellikle Emrah Bağdatlı'nın adamı 'Berkşan' isimli bir kişinin teslim alındığını da belirtti.