Zengezur Koridoru'nda tarihi adım! Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'na ilk kazma için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını duyurdu. Uraloğlu “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek.” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin doğusunda yük ve yolcu taşımacılığını güçlendirecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, hattın hem Türkiye'nin lojistik kapasitesini artıracağını hem de Asya'ya uzanan ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini perçinleyeceğini söyledi.

Zengezur Koridoru (Takvim.com.tr)Zengezur Koridoru (Takvim.com.tr)

YILLIK 5,5 MİLYON YOLCU, 15 MİLYON TON YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde proje için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandığını hatırlatan Uraloğlu "Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz. Hattımız yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak." açıklamasında bulundu.

Zengezur Koridoru (Takvim.com.tr)Zengezur Koridoru (Takvim.com.tr)

ZENGEZUR KORİDORU'NUN ÖNEMLİ PARÇASI OLACAK
Temel atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak. Aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyeli dış pazarlara daha hızlı ulaşacak, Akdeniz'in turizm potansiyeli artacak. Ayrıca bu hat; Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya'nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendirecek, Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezine yerleştirecek. Güney Kafkasya'daki ekonomik işbirliğini artıracak Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan Doğu-Batı hattı daha verimli işleyecek. Orta Koridor'un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak."

Zengezur Koridoru (AA)Zengezur Koridoru (AA)

TÜRKİYE TEDARİK ZİNCİRİNDE MERKEZ OLABİLİR

ABD'nin arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla gündeme gelen Zengezur Koridoru, Türkiye'nin bölgesel lojistik ve ticaret stratejileri açısından kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre koridor, enerji, ulaştırma ve dijital altyapı açısından Türkiye'ye yeni entegrasyon imkanları sunacak. Demiryolu hatları, petrol ve doğal gaz boru hatları ile fiber optik ağların bu güzergahta yer alması, Türkiye'yi bölgesel enerji ve iletişim geçidi haline getirebilir.

Ekonomi çevreleri, bu gelişmenin İstanbul ve Mersin limanları üzerinden Avrupa pazarına açılan Türk lojistik sektörüne rekabet avantajı sağlayacağını belirtiyor. Türkiye'nin Orta Koridor kapsamındaki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla entegrasyon da düşünüldüğünde, Zengezur güzergahı yük taşımacılığında maliyet ve süreyi azaltan bir unsur olacak.

"TÜRKİYE, BU SÜREÇTE KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNDE MERKEZİ AKTÖRE DÖNÜŞME FIRSATINA SAHİP"

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye'nin lojistik ve dış ticarette yeni bir çağın eşiğinde olduğunu söyledi.

Engin, "Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Ermenistan üzerinden birbirine bağlaması planlanan Zengezur Koridoru, sadece bir ulaşım projesi değil, bölgesel ticaretin, lojistik hatlarının ve jeopolitik dengelerin yeniden şekilleneceği stratejik bir adımdır. Türkiye, bu süreçte doğu ile batı arasında lojistik köprü kurarak küresel tedarik zincirlerinde merkezi aktöre dönüşme fırsatına sahip." diye konuştu.

Zengezur Koridoru'nun Çin'den başlayıp Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un etkinliğini artıracak alternatif ve tamamlayıcı bir güzergah sunduğunu anlatan Engin, Gürcistan üzerinden geçişlerde yaşanan altyapı yetersizlikleri ve gümrük engelleri nedeniyle uzayan taşıma sürelerinin Zengezur hattı sayesinde önemli ölçüde azalacağını bildirdi.

Engin, Zengezur Koridoru'nun Türkiye için önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu yeni güzergahla Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Orta Asya'ya doğrudan kara ve demiryolu bağlantısı kurarak, taşıma süresini kısaltacak ve maliyetleri düşürecek. Bu yeni hat sayesinde transit süreler önemli ölçüde kısalacak, lojistik maliyetlerde düşüş yaşanacak, Türk Cumhuriyetleri ile kesintisiz lojistik köprü kurulacak ve Türkiye'nin doğusundaki iller için yeni ekonomik fırsatlar doğacak.

UTİKAD olarak Zengezur Koridoru'nun Türkiye'ye sadece ticari değil, jeoekonomik anlamda da büyük değer katacağına inanıyoruz. Bu koridor, Türkiye'nin Avrasya'daki merkezi konumunu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türk dünyasının ekonomik ve kültürel olarak daha da yakınlaşmasına vesile olacak. Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu projesiyle entegre edilecek bu hat, doğudaki illerimiz için yeni ticaret yolları ve kalkınma fırsatları yaratacak."

Zengezur Koridoru (AA)Zengezur Koridoru (AA)

"ZENGEZUR, TÜRKİYE'NİN LOJİSTİKTE BU YÜZYILIN LİDER ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİ İÇİN STRATEJİK KAPI"

UTİKAD Başkanı Engin, Zengezur Koridoru'nun ABD'nin yönetiminde işletilmesi ihtimalinin projenin hızla işler hale gelmesi açısından bazı avantajlar sunabileceğini anlattı.

Engin, "Özellikle limanlar, demiryolları, güvenlik sistemleri ve gümrük altyapılarında yapılacak modernizasyonlar sayesinde Türkiye'nin bölgesel lojistik üssü olma hedefi daha da hız kazanabilir. Ancak bu durum, aynı zamanda jeopolitik riskleri de beraberinde getirmekte. ABD'nin koridor üzerindeki etkinliği, Çin'in ticaret güvenliğini tehdit edebilir ve yeni hamleleri tetikleyebilir. Aynı şekilde Rusya'nın Güney Kafkasya'daki nüfuz alanını daraltabilir ve Türkiye'nin lojistik liderliğini sınırlandırabilecek politik baskılar doğurabilir. Bu nedenle Türkiye, bu süreci sadece jeopolitik değil, jeoekonomik hassasiyetlerle de yönetmeli, stratejik özerkliğini koruyarak bölgesel dengelere uygun bir denge politikası izlemelidir." şeklinde konuştu.

Zengezur Koridoru'nun potansiyelinden tam anlamıyla yararlanabilmek için bazı stratejik adımların hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini vurgulayan Engin, bazı hususlara dikkati çekti.

Engin, "Bölgesel altyapı uyumunun hızla sağlanması, gümrük sistemlerinde dijital entegrasyonun tamamlanması, Marmaray'ın yük taşıma kapasitesinin artırılması ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne demiryolu bağlantısının ivedilikle tamamlanması gerekiyor. Bu adımların gerçekleştirilmesi, Türkiye'yi sadece bölgesel ticaretin değil, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan küresel tedarik zincirlerinin de vazgeçilmez bir aktörü haline getirecek." dedi.

Aliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistandan Farsça karşılama 10 mutabakatAliyev ve Paşinyan imzaları attı Pezeşkiyan Erivan’a uçtu! İran’da Zengezur paniği Ermenistandan Farsça karşılama 10 mutabakat

Zengezur Koridoru'nın yalnızca yük taşımakla kalmayacağını aktaran Engin, kültürleri, ekonomileri ve stratejik ortaklıkları da birbirine bağlayacağını vurguladı.

Engin, "UTİKAD olarak bu vizyonun hayata geçmesi için kamu ve özel sektör işbirliklerini güçlendirmeye, yerel, bölgesel ve uluslararası platformlarda sürecin stratejik önemini vurgulamaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Zengezur, sadece bir koridor değil, Türkiye'nin lojistikte bu yüzyılın lider ülkelerinden biri olma hedefi için geleceğe açılan stratejik bir kapıdır." değerlendirmesinde bulundu.

