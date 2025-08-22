Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in verdiği uyuşturucu sonucunda komaya giren avukat Göksu Çelebi, yaşam savaşını kaybetti. Çelebi, İstanbul Beykoz'daki Baklacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç kadının acılı ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı. İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Aynı zamanda İçer hakkında kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması da başlatıldı.
Uyuşturucu komasına giren Göksu Çelebi toprağa verildi: ICRYPEX Başkanı tutuklu
