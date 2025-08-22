Oyuncu Ufuk Bayraktar’a haraç iddiası: Adli kontrolle serbest bırakıldı

Oyuncuların, rollerini gerçek hayatla karıştırmasına son örnek Ufuk Bayraktar oldu. Ezel dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak tanınan 43 yaşındaki Ufuk Bayraktar, İstanbul Beyoğlu'nda bir restorana baskın yaparak haraç istedi.

İddiaya göre "Mafya buraya çökecek. Haftalık 10 bin lira verirseniz, bunu engellerim." dedi.

Restoran sahibi Bayraktar'a tepki gösterdi ve suç duyurusunda bulundu. Polis, Bayraktar'ı gözaltına aldı. İfadesinde suçsuz olduğunu iddia eden ünlü oyuncu, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bayraktar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

SİNEMADAN ADLİYE KORİDORUNA

Bu arada Ufuk Bayraktar, sinema kariyerine Zeki Demirkubuz'un yönettiği "Kader" filmiyle adım attı. "Ezel" dizisinde canlandırdığı karakter ile şöhreti yakaladı. Son olarak yapımcılıkta da kendini göstermişti.