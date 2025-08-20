Avrupa Birliği ülkelerinde orman yangınları kontrolden çıktı: 40 noktada alevlerle mücadele sürüyor

Avrupa Birliği ülkelerinde İspanya ve Portekiz 'de hızla yayılan orman yangınları sonrası 5-19 Ağustos döneminde 587 bin hektar alan yanarken, bu dönemdeki kayıp, 5 Ağustos'a kadarki 380 bin hektardan daha fazla oldu. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklık etkili olurken, çoğunlukla insan ihmali nedeniyle başlayan orman yangınları büyük kayıplara yol açıyor.

Avrupada orman yangınları sürüyor (AA)

YANGINLARDA DÖRT KAT ARTIŞ VAR

AB ülkelerinde sene başından bu yana çıkan orman yangınlarında 19 Ağustos itibarıyla 967 bin hektar alan yandı. Söz konusu kayıp bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde yanan 212 bin 729 bin hektara kıyasla yaklaşık dört kat artış gösterdi.

İSPANYA VE PORTEKİZ ALARM VERİYOR

Avrupa'da orman yangınları yaz döneminin ilk günlerinden bu yana etkili olmaya devam ederken, son iki haftada İspanya ve Portekiz'deki yangınlar hızla yayıldı. Bölgede bu yılın 1 Ocak-5 Ağustos döneminde toplam 380 bin hektar alan yangınlardan zarar görürken, 12 Ağustos itibarıyla yanan alan miktarı 721 bin hektara, 19 Ağustos itibarıyla da 967 bin hektara çıktı. Böylece AB ülkelerinde son iki haftada yanan alan miktarı 5 Ağustos'a kadar olan miktardan daha fazla oldu.