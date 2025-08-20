Avrupa Birliği ülkelerinde orman yangınları kontrolden çıktı: 40 noktada alevlerle mücadele sürüyor

PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa Birliği ülkelerinde, özellikle İspanya ve Portekiz'de hızla yayılan orman yangınları nedeniyle sadece 5-19 Ağustos arasında 587 bin hektar alan kül oldu; yıl başından bu yana yanan alan miktarı ise 967 bin hektara ulaşarak geçen yılın dört katına çıktı.

Avrupa Birliği ülkelerinde İspanya ve Portekiz'de hızla yayılan orman yangınları sonrası 5-19 Ağustos döneminde 587 bin hektar alan yanarken, bu dönemdeki kayıp, 5 Ağustos'a kadarki 380 bin hektardan daha fazla oldu. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın birçok bölgesinde aşırı sıcaklık etkili olurken, çoğunlukla insan ihmali nedeniyle başlayan orman yangınları büyük kayıplara yol açıyor.

YANGINLARDA DÖRT KAT ARTIŞ VAR

AB ülkelerinde sene başından bu yana çıkan orman yangınlarında 19 Ağustos itibarıyla 967 bin hektar alan yandı. Söz konusu kayıp bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde yanan 212 bin 729 bin hektara kıyasla yaklaşık dört kat artış gösterdi.

İSPANYA VE PORTEKİZ ALARM VERİYOR

Avrupa'da orman yangınları yaz döneminin ilk günlerinden bu yana etkili olmaya devam ederken, son iki haftada İspanya ve Portekiz'deki yangınlar hızla yayıldı. Bölgede bu yılın 1 Ocak-5 Ağustos döneminde toplam 380 bin hektar alan yangınlardan zarar görürken, 12 Ağustos itibarıyla yanan alan miktarı 721 bin hektara, 19 Ağustos itibarıyla da 967 bin hektara çıktı. Böylece AB ülkelerinde son iki haftada yanan alan miktarı 5 Ağustos'a kadar olan miktardan daha fazla oldu.

GEÇEN YILA KIYASLA İKİYE KATLADI

AB ülkelerinde 1 Ocak-19 Ağustos döneminde 1788 yangın çıktı. Yangın sayısı, 2006-2024 döneminde yıllık ortalama 597 oldu. Geçen yıl ise 900 orman yangını çıktı. Böylelikle orman yangını sayısı da geçen yılın tamamına kıyasla yaklaşık iki kat artış gösterdi.

EN FAZLA ARTIŞ 4 ÜLKEDE

Orman yangınları kaynaklı alan kaybının en fazla arttığı ülkelerden Yunanistan'da 5-19 Ağustos tarihlerinde 26 bin 602 hektar alan yanarken, bu yıl toplam yanan ormanlık alan 46 bin 142 hektara ulaştı. Portekiz'de söz konusu dönemde 106 bin 523 hektarlık alan kül olurken, 19 Ağustos itibarıyla toplam yanan alan miktarı 247 bin 493 hektara çıktı. İspanya'da bu yıl yangınlardan 5 Ağustos itibarıyla 45 bin 285 hektar alan etkilenirken, kayıp alan miktarı 19 Ağustos itibarıyla sert şekilde artarak 382 bin 491 hektara çıktı. Böylece İspanya'da iki haftada 337 bin 206 hektar alan yandı. İtalya'da ise orman yangınlarında 5 Ağustos itibarıyla 58 bin 135 hektar olan kayıp, 19 Ağustos'ta 70 bin 315'e yükseldi. Böylece iki haftada 12 bin 183 hektar alan yangınlardan etkilendi. Fransa'da 19 Ağustos itibarıyla yanan toplam alan 35 bin 606 olurken, bu kaybın büyük kısmı ağustosun ilk günlerinde yaşandı.

Bu ülkelerin dışında AB'nin çeşitli ülkelerinde de orman yangınları devam ediyor.

40 NOKTAYI ALEVLER SARDI

Son 31 yılın en büyük yangınlarının yaşandığı İspanya'nın kuzeyindeki Galiçya, Kastilya ve Leon ile Asturias'ta yangınlar sürüyor. Ülkenin güneyinde ise Extremadura ve son olarak dün akşam saatlerinde başkent Madrid çevresinde başlayan yangınlar devam ediyor. İspanya'da şu anda 40'tan fazla yerde alevler yükseliyor. Portekiz'de halihazırda 4 yerde büyük alanı etkileyen yangın devam ederken, 2 bin 300'den fazla itfaiyeci söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor.

AB'nin uydu izleme sistemi Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nin (CAMS), İspanya ve Portekiz'deki olağanüstü orman yangınlarının yol açtığı emisyon artışına ilişkin yayımladığı son analizine göre, İber Yarımadası'nda bu yıl orman yangını kaynaklı emisyonlar 2003'ten beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

320 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yunanistan'da da bazı yerleşim bölgelerinden insanlar tahliye edilirken, yılbaşından bu yana kundaklama ve açık alanda ateş yakma nedeniyle 320 kişi gözaltına alındı.

