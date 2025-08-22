İstanbul Valiliği'nden yardım stantlarına yeni düzenleme

İstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastalarının kampanya çalışmalarına yönelik yeni bir karar verdi. Valilik, tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla kamuya açık alanlarda "stant" kurularak "sesli yardım toplama faaliyetlerine" müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Karara gerekçe olarak şikayet ve ihbarlar gösterildi.

Açıklamada şöyle denildi: ''Araştırmalar neticesinde, SMA/DMD hastalarına ilişkin caddeler, meydanlar, metro girişleri ve benzeri yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı belirlendi. Bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/ rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle sesli yardım toplama faaliyetlerine yasak getirildi.''