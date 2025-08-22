İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi

Aziz İhsan Aktaş (takvim foto arşiv)



AİLESİ ÜZERİNDEN ŞANTAJLA TEHDİT ETTİLER



İmamoğlu'nun avukatları, Yıldız'a "Baskı altında ifade verdim" yazılı belge imzalatmak istemiş, Yıldız ailesiyle de tehdit edilince savcılık soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın detaylarında Ertan Yıldız'ın, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde baskı altına alındığı, Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan'ın organizasyonuyla, Yıldız'a herhangi bir vekAlet ilişkisi olmayan bazı avukatlar aracılığıyla ulaşılmaya çalışıldığı, hatta kendisine zorla basın açıklaması imzalatılmak istendiği belirlenmişti. Yıldız'a zorla imzalatılmak istenen açıklamanın içeriğinde, "Etkin pişmanlık ifadesinin baskıyla alındığı" yönünde beyanların yer aldığı, Yıldız'ın ailesi üzerinden de tehdit ve şantaj içerdiği ortaya çıkmıştı.

"SATMA BİZİ"



İBB'deki yolsuzluk ağını itiraf eden Adem Soytekin de cezaevinde susturulmaya çalışıldığına, kendisine milletvekilliği teklifi yapıldığına ve İmamoğlu'na ait el yazısı notlarla baskı gördüğüne ifadesinde yer vermişti. Soytekin, tutuklu bulunduğu dönemde kendisine susturulmak amacıyla ciddi baskılar uygulandığını, cezaevinde avukatlar aracılığıyla kendisine hem tehdit hem de vaatlerle yaklaşıldığını, Sabah'ta yer alan ahbere göre milletvekilliği teklifi yapılmasının yanı sıra İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen el yazısı notların kendisine okutulduğunu ve bu notlar üzerinden baskı kurulduğunu anlatmıştı. Soytekin, bu notlardan birini hatırladığını ve içeriğinde "Adem dik dur, bizi satma" yazdığını aktarmıştı.

