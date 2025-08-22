İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şebekenin itirafçılara yönelik tehdit furyası durmuyor. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının ardından "Ölüm listesine alındım" ifadesi yolsuzluk dosyasına giren ilk tehdit değildi. Daha önce İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet ağını deşifre eden birçok isim de tehdit edildi. İtirafçı olan Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Aziz İhsan Aktaş'a yönelik tehditlerle ilgili 3 farklı soruşturma devam ediyor.
"ÖLÜM LİSTESİNE ALINDIM"
Aktaş'ın, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesine yönelik verdiği ifadeleriyle CHP'li belediyelere operasyonlar düzenlenmişti. Aktaş, verdiği ifadelerden sonra hakkında ifade verdiği kişiler tarafından ölüm listesine alındığını, kendisine ve ailesine saldırı olacağını belirterek şikayetçi olmuştu.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Aktaş'ın tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada 10 kişi tutuklanırken, benzer iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda iki farklı soruşturma daha bulunuyor. İmamoğlu'nun yolsuzluk sisteminin birinci halkasında yer alan İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'ın "etkin pişmanlık"tan faydalanmak için yolsuzluğu anlatması da zanlılarda paniğe yol açmıştı. Ertan Yıldız verdiği etkin pişmanlık ifadesinde, İBB iştiraklerinde ihale süreçlerinin nasıl yönlendirildiğini, belirli şirketlerin nasıl kayırıldığını ve bazı siyasi isimlerin bu süreçlerde oynadığı rolleri detaylı biçimde anlatmıştı. Yıldız'ın itirafları, başta Kültür A.Ş. olmak üzere birçok iştirakle ilgili yeni gözaltı ve tutuklama dalgalarının önünü açarken, soruşturmaya dair yalnızca yolsuzluk değil, yargı sürecine yönelik organize baskı girişimleri de resmen kayıtlara girmişti.