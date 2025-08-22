PODCAST CANLI YAYIN

Hamile olduğu için işe alınmayan kadın TİHEK’in verdiği cezayla haklı çıktı

Samsun’da hamile olduğu gerekçesiyle iş başvurusu reddedilen Nilay Balama, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) yaptığı şikayet sonucu firma hakkında "cinsiyet temelli doğrudan ayrımcılık" nedeniyle para cezası uygulanmasını sağladı.

Giriş Tarihi:
Hamile olduğu için işe alınmayan kadın TİHEK’in verdiği cezayla haklı çıktı

Samsun'da yaşayan Nilay Balama (31), KPSS hazırlıkları sonrası özel sektörde arayışına girdi. Balama, 2022 yılında mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazaya başvuru yaptı.

Ancak hamile olduğu gerekçesiyle bu talebi reddedildi. Balama da konuyu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) taşıdı. Söz konusu firma hakkında şikayette bulundu. TİHEK, şirkete "cinsiyet temelli doğrudan ayrımcılık" gerekçesiyle bin 963 lira idari para cezası kesti.

Kararda, işverenin gebelik nedeniyle ayrımcılık yapılmadığını ispatlayamadığı, başvurucuya gönderilen ihtarname ile kuruma sunulan savunmalar arasında çelişkili ifadeler yer aldığı belirtildi.

Balama, karara ilişkin, "Bence böyle bir sorun yaşayan herkes TİHEK'e başvuru yapmalı. Haksızlığa karşı bizim yanımızda olan bir kurum var." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Trendyol
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Gazze'de işgale başlayan Netanyahu'dan yeni ateşkes oyunu! Sözde müzakere talimatı
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu