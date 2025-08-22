Hamile olduğu için işe alınmayan kadın TİHEK’in verdiği cezayla haklı çıktı

Samsun'da yaşayan Nilay Balama (31), KPSS hazırlıkları sonrası özel sektörde iş arayışına girdi. Balama, 2022 yılında mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazaya başvuru yaptı.

Ancak hamile olduğu gerekçesiyle bu talebi reddedildi. Balama da konuyu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) taşıdı. Söz konusu firma hakkında şikayette bulundu. TİHEK, şirkete "cinsiyet temelli doğrudan ayrımcılık" gerekçesiyle bin 963 lira idari para cezası kesti.

Kararda, işverenin gebelik nedeniyle ayrımcılık yapılmadığını ispatlayamadığı, başvurucuya gönderilen ihtarname ile kuruma sunulan savunmalar arasında çelişkili ifadeler yer aldığı belirtildi.

Balama, karara ilişkin, "Bence böyle bir sorun yaşayan herkes TİHEK'e başvuru yapmalı. Haksızlığa karşı bizim yanımızda olan bir kurum var." değerlendirmesinde bulundu.