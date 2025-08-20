Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: İthalat sınırlaması tüm ülkelere uygulanıyor

Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması doğrultusunda, Bakanlığın çalışmalarının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ve beraberindeki heyetin 5-6 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ettiği anımsatıldı.

TürkiyeSuriye yuvarlak masa toplantısı kapsamında mutabakat zaptları imza töreni yapıldı. (06.08.2025/AA)

"TÜRKİYE PAVİLYONUNUN AÇILMASI PLANLANDI"

Açıklamada, ziyaret kapsamında ikili ve heyetlerarası temasların gerçekleştirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (JETCO) kuran mutabakat zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat zaptı dahil 18 mutabakat zaptı imza altına alınmıştır. Diğer taraftan, 27 Ağustos'ta başlayıp eylüle kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuarı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100'e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 metrekarelik Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarı'na güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir."