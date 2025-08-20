Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: İthalat sınırlaması tüm ülkelere uygulanıyor

Ticaret Bakanlığınca, Suriye tarafından belirli tarım ürünleri ve tavuk eti için uygulanan ithalat sınırlamasının tüm ülkeler için geçerli ve alınan kararın dönemsel geçici bir uygulama olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz'da aldığı kararla sadece ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirildiği anımsatıldı.
İTHALAT KARARI TÜM ÜLKELERE UYGULANIYOR VE DÖNEMSEL
Açıklamada, kararın geçici bir uygulama olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır. Karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama niteliğindedir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye'nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır."