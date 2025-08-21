PODCAST CANLI YAYIN

Milli basketbolcu Muhammed Şalan, yardım kuyruğunda İsrail bombasıyla hayatını kaybetti

Filistin Milli Basketbol Takımı’nın eski oyuncusu Muhammed Şalan, Han Yunus’ta kızı için insani yardıma ulaşmaya çalışırken İsrail’in bombalı saldırısında yaşamını yitirdi. Şalan’ın, böbrek yetmezliği ve sepsis hastalığıyla mücadele eden kızı Meryem için yiyecek ve ilaç arayışında olduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırının yardım bekleyen sivillere yönelik katliam zincirinin yeni bir halkası olduğunu bildirdi.

Katil devlet İsrail, yardım sırasında bekleyenlerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. 40 yaşındaki Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan da, Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada İsrail askerlerinin attığı bomba sonucu hayatını kaybetti. Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastalığıyla mücadele eden kızı Meryem için yiyecek ve ilaç arayışında olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, insani yardım için bekleyen sivillerin sıklıkla saldırıya maruz kaldığını, Şalan'ın ölümünün korkunç katliam zincirinin yeni bir halkası olduğu ifade edildi.

