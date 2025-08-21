Microsoft merkezinde Filistin protestosu: "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası"

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un çalışanları ve aktivistler, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinin önünde eylem yaptı.

"No Azure for Apartheid (Apartheid için açık gün yok)" isimli protestocular 4 saat boyunca sloganlar attı. Şirketin bir binasına "Şehit Filistinli Çocuklar Plazası" yazılı pankart asan protestocular, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarında da çadır kurdukları alanı "Özgürleştirilmiş Alan" olarak tanımladı.